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Bingöl'de SMA hastası 1,5 yaşındaki bebek tedavi için Dubai'ye uğurlandı

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Bingöl'de SMA hastası 1,5 yaşındaki bebek, tedavisi için Dubai'ye uğurlandı. Bingöl Valisi Cahit Çelik, hayırseverlerin görüşmesi sonucu hastanenin tedaviyi 1 milyon 615 bin dolara kabul ettiğini, 212 bin dolarlık farkı yurt dışından bir hayırseverin karşılayacağını söyledi.

Bingöl Valisi Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan tarafından 1,5 yaşındaki spinal müsküler atrofi (SMA) hastası Efrayim Gökalp, tedavisi için Dubai'ye uğurlandı.

Kent Meydanı'nda Efrayim bebek için uğurlama programı düzenlendi.

Vali Çelik, programda yaptığı konuşmada, göreve başladıktan sonra destek çalışmalarına katıldığını söyledi.

Çelik, şunları kaydetti:

"Öncelikle benden önceki Valimiz Ahmet Bey'e teşekkür ediyorum. Onun izniyle başlatılmış bir kampanyaydı. Biz de destek verdik. Hem şahsi olarak destek verdik hem de Bingöl halkının kampanyaya destek olabilmesi için gerekli çalışmaları yürüttük. Yardımcı organizasyonlara izin verdik ve gönüllü olarak işin içerisinde olduk. Bu çerçevede kermesler yapıldı, turnuvalar düzenlendi. En son tüm köylerimizin katıldığı güzel bir turnuva gerçekleştirildi. Yemekli geceler düzenlendi, vekillerimiz katıldı. Efrayim bebeğin tedavisi için gereken miktar, normalde hastaneyle görüşüldüğünde 1 milyon 818 bin dolardı. Tabii kampanyamızı 1 milyon 403 bin dolarla kapattık. Hayırseverlerin yaptığı görüşme sonucunda hastane, tedaviyi 1 milyon 615 bin dolara kabul etti. Aradaki 212 bin dolarlık farkı da yine yurt dışından bir hayırsever karşılayacak."

Efrayim bebeği anne ve babasıyla Dubai'ye uğurlayacaklarını belirten Çelik, üç aylık bir tedavi sürecinin olduğunu anlattı.

Vali Çelik, "İnşallah Rabbim sağlıkla, sıhhatle ve güzel bir şekilde tedavisini tamamlamayı nasip eylesin. İnşallah Efrayim bebeğimizi Bingöl'ün sokaklarında oynarken, gülerken, koşarken de görmüş oluruz. Bir anne ve babanın en büyük imtihanı evladıyla olur. Rabbim bizleri evlatlarımızla sınamasın. İnşallah Rabbim, güzel bir şekilde tedavisini tamamlayıp buraya dönmesini nasip eylesin. Onların o güzel ve neşeli günlerini Bingöl halkı olarak bizler de görmüş oluruz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan da destek veren herkese teşekkür etti.

Efrayim Gökalp'in annesi Nuriye Gökalp de çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Kampanyaya destek verenlere teşekkür ederim. Size nasıl teşekkür edeceğimi gerçekten bilmiyorum. Kelimeler yetersiz kalıyor. Rabbim bu sevinci hepinize de yaşatsın inşallah." dedi.

Konuşmaların ardından gökyüzüne balonlar bırakıldı.

Daha sonra Vali Çelik ve Arıkan, Efrayim bebeği makam aracına bindirerek Dubai'deki tedavisi için uğurladı.

Kaynak: AA
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