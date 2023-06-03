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Bingöl'de Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bingöl'de Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Güncel Haberler

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. İlçe kırsalında etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle Karlıova yolu Elmalı köyü mevkisinde yol, su ve çamurla doldu. Durumun bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı. Ekiplerin temizlediği yol, yeniden trafiğe açıldı.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

İlçe kırsalında etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle Karlıova yolu Elmalı köyü mevkisinde yol, su ve çamurla doldu.

Durumun bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.

Ekiplerin temizlediği yol, yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Metin Dere - Güncel

Karlıova Hisarcık Yedisu Bingöl Güncel Haberler

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