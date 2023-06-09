Bingöl'de PKK/KCK'ya ait el yapımı patlayıcı imha edildi
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Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya ait el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi.
BİNGÖL kırsalında düzenlenen operasyonda ele geçirilen terör örgütü PKK/KCK'ya ait el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Adaklı ilçesi kırsalında Şehit Jandarma Komando Er Tuncay Tunçbeden-10 Operasyonu düzenlendi. Operasyonda tespit edilen bir taş mevzide gömülü halde, 5 kilogramlık düdüklü tencere içine yerleştirilmiş, terör örgütü PKK/KCK'ya ait basma düzenekli fünye bağlantısı olan el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Düzenek imha edilip, kullanılamaz hale getirildi.