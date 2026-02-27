Haberler

Otomobilin lokantaya girdiği kaza kamerada
Güncelleme:
Bingöl-Elazığ kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin lokantaya girmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

BİNGÖL'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin lokantaya girdiği ve 5 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün sabah saatlerinde, Bingöl- Elazığ kara yolu Bilaloğlu mevkisinde meydana geldi. 23 ACK 385 plakalı otomobil, sürücüsü N.Ş.'nin kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki lokantaya girdi. İhbarla adrese sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, virajı alamayan otomobilin yoldan çıkarak lokantaya girdiği anlar yer aldı.

