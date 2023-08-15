Bingöl'de Orman Yangınında Müdahale Zorlukları Yaşanıyor

Bingöl'de devam eden yangında arazi sarp ve kayalık olduğu için müdahalelerde zorluklar yaşandığını belirten Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, "2 helikopter, 4 yangın ilk müdahale aracı, 3 arasöz olmak üzere birçok ekip ile müdahale sürüyor. Yangını gün içerisinde kontrol altına almayı planlıyoruz" dedi.

Bingöl'de devam eden yangında arazi sarp ve kayalık olduğu için müdahalelerde zorluklar yaşandığını belirten Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, "2 helikopter, 4 yangın ilk müdahale aracı, 3 arasöz olmak üzere birçok ekip ile müdahale sürüyor. Yangını gün içerisinde kontrol altına almayı planlıyoruz" dedi.

Alınan bilgilere göre, Genç ilçesine bağlı Servi bölgesindeki ormanlık alanda dün yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye Orman İşletme İl Müdürlüğü koordinesinde ekipler sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınacakken rüzgarında da etkisi ile büyüdü. Bölgeye, 2 yangın söndürme helikopteri, 3 arasöz, belediyelere ait itfaiye araçları, güvenlik korucuları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölge halkının da yardımı ile yangına hem havadan hem de karadan müdahale devam ediyor.

Yangın hakkında bilgi veren Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, "Dün kontrol altına alacaktık ama rüzgarın şiddeti alamadık. 2 helikopter, 4 yangın ilk müdahale aracı, 3 arasöz, Bingöl ve Genç belediyesine ait itfaiye araçları ve iş makineleri, yine İl Özel İdaresine ait araçlar, jandarma, güvenlik korucuları olmak üzere müdahale sürüyor. Arazi sarp ve kayalık bir alan olduğu için müdahaleler zorluklar yaşanıyor. Meşe ormanları yansa bile hayatiyetini kaybetmiyor. Yeniden sürgün verme kabiliyeti var. Tam net olarak bilemesek de yangının etki alanı 10 hektarı geçti. Arkadaşlarımız canla başla zorlu arazi şartlarında çalışmalarını sürdürüyor. Yangını gün içerisinde kontrol altına almayı planlıyoruz. Kontrol altına aldığımız anda soğutma çalışmalarına başlayacağız" diye konuştu. - BİNGÖL