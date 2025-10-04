Haberler

Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanlarda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri havadan ve karadan müdahale etti.

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanlarda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Dedebağı köyü mevkisinde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgelere Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuldu.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
