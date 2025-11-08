Bingöl'de Kaybolan Alzheimer Hastası İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bingöl'de kaybolan 79 yaşındaki Alzheimer hastası için arama çalışması yürütülüyor.

Yenimahalle'de oturan ve 6 Kasım'da evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 79 yaşındaki Alzheimer hastası Fehmi Uzunboy'un yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine polis, jandarma, AFAD, AKUT, UMKE ve sivil toplum örgütlerinden oluşan ekipler, Uzunboy'un bulunması için arama çalışması başlattı.

Kent merkezinde başlatılan arama çalışmaları sonucu bulunamayan Uzunboy için kırsalda da çalışma yürütülüyor.

Ekiplerin, dron desteğiyle havadan ve karadan başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

AFAD İl Müdür Yardımcısı Sedat Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, farklı noktalarda 200 kişi ile arama çalışması yürüttüklerini belirterek, "Arama çalışmasında iz takip köpeklerimizden de destek alıyoruz. Yaşlı amcamızı en kısa sürede bulmayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzunboy'un yeğeni Yavuz Uzunboy ise evden ayrıldıktan sonra bir daha amcasından haber alamadıklarını kaydederek, görgü şahitlerinin verdiği bilgiler doğrultusunda amcasının son görüldüğü noktada arama çalışmasının yoğunlaştırıldığını söyledi.

Uzunboy, arama çalışmalarında yer alan tüm ekiplere teşekkür etti.