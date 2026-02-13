Karlıova'da kar kalınlığı 2 metreyi buldu
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaştı. Park halindeki araçlar kar altında kalırken, trafikte aksamalar yaşandı. Öğrenciler okula yürüyerek gitmek zorunda kaldı.
İlçede devam eden yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. Yer yer 2 metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle çok sayıda araç kara gömüldü. Kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, servis araçlarının çıkamadığı noktalarda öğrenciler okula yürüyerek gitmek zorunda kaldı.
Karayolları Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel