Bingöl'de 20 köy yolu kardan kapandı

Bingöl'de 20 köy yolu kardan kapandı
Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 280 köy yolu ulaşıma kapandı. 178'i açıldı, 102 köy yolunda ise çalışmalar devam ediyor. Ayrıca, bir ambulans yoğun kar nedeniyle mahsur kaldı ve kurtarıldı.

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 280 köy yolu ulaşıma kapandı. Bunlardan 178'i açıldı. Kapalı 102 köy yolunda Bingöl Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri tarafından 110 personel ve 53 araçla çalışmalar sürdürülüyor.

Ayrıca Yayladere ilçesine bağlı Güneşlik köyüne hasta almak üzere yola çıkan ambulans, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla ambulans mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Karlıova ilçesinde de etkili olan kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yollarda 2 kaza meydana geldi. Kazalarda 2 kişi hafif şekilde yaralanırken araçlarda hasar oluştu.

Aziz ÖNAL-Bülent TEMİZ/KARLIOVA(Bingöl),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
