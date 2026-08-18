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Bingöl'de kalbi duran hasta sağlık ekibinin müdahalesiyle hayata döndü

Bingöl'de kalbi duran hasta sağlık ekibinin müdahalesiyle hayata döndü
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Bingöl Devlet Hastanesi'nde göğüs ağrısı ve nefes darlığıyla başvuran hastanın kalbi durdu. Sağlık ekiplerinin 1.5 saat süren müdahalesi ve kan sulandırıcı tedaviyle hasta yaşama tutundu, yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Bingöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle başvuran ve kalbi duran hasta, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaşama tutundu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta gece saatlerinde göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye başvuran R.B'nin kalbi durdu.

Hastaya, Acil Servis Uzmanı Uzm. Dr. Tuğçe Şevval Güngör, Anestezi Uzmanı Uzm. Dr. İsmail Can Bilgin, Acil Servis Uzmanı Uzm. Dr. Muhammet Onur Yurten ve sağlık ekibi müdahalede bulundu.

Ekiplerin hastaya yaklaşık 1,5 saat süren göğüs basısı ve suni solunum uygulamasının ardından akciğer atardamarının tıkandığı bulguları üzerine hastaya kan sulandırıcı tedavi uygulandı.

Yoğun ve koordineli müdahalenin ardından hastanın kalp dolaşımı yeniden sağlandı.

Acil müdahale sonrası takip ve tedavisinin sürdürülmesi amacıyla Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan R.B, genel durumunun düzelmesi üzerine ilgili servis odasına alındı.

Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Reha Sermed Aygören ve hastane ekibi, hastaya odasında ziyarette bulundu.

Hastaya "geçmiş olsun" dileklerini ileten Aygören, başarılı müdahalede emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Hastanın tedavisinin serviste sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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