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Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, 2024 yılında gerçekleştirilen projeler değerlendirildi. Toplam 132 projeden 12'si tamamlanırken, diğer projelerin durumu hakkında bilgi verildi.

Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ahmet Hamdi Usta başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının 2024 yılında gerçekleştirdikleri projelerin değerlendirmesi yapıldı.

Vali Usta, yaptığı konuşmada, bu yıl toplam 132 proje üzerinde çalışıldığını ve bu projelerin 12'sinin tamamlandığını söyledi.

Diğer 120 projeden 84 proje devam ettiğini, 25 proje ihale aşamasında olduğunu, 11 projeye ise çeşitli sebeplerle başlanılamadığını aktaran Usta, şöyle konuştu:

"İlimiz yatırım projelerine ilişkin çalışmalar 24 genel ve özel bütçeli kuruluş tarafından yürütülmektedir. Yatırımcı kuruluşlar tarafından yürütülen projelerin toplam değeri, 33 milyar 283 milyon liradır. 2024 yılı yatırım programında yer alan projelere ayrılan ödenek miktarı 4 milyar 220 milyon lira olup, 2024 yılı harcaması 487 milyon lira ve önceki yıllar harcaması 16 milyar 484 milyon lira olmak üzere toplamda 16 milyar 971 milyon lira harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 51'dir."

Kaynak: AA / Güncel

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