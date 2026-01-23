Haberler

Bingöl'de hasta ve hasta yakınlarına sıcak çorba ikramı

Bingöl İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı, Bingöl Devlet Hastanesi önünde hasta ve yakınlarına sıcak çorba ikram etti. İl Müftüsü Orhan İmamoğlu, bu etkinliğin hastaların gönüllerine dokunmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Bingöl İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bingöl Şubesi, Bingöl Devlet Hastanesi önünde hasta ve hasta yakınlarına sıcak çorba ikramında bulunuyor.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının sürdüğü kentte hastane önünde mobil araçla vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bingöl İl Müftüsü Orhan İmamoğlu, daha önce Bingöl Üniversitesinde öğrencilere yönelik benzer bir ikram gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün de hastalarımızın ve hasta yakınlarımızın gönüllerine dokunmak istedik. Soğuk kış gününde burada bekleyen vatandaşlarımızın dualarını almak bizler için çok kıymetli. Gördüğümüz bu gülümsemeler bile içimizi ısıtıyor. Eğer onların yüreğini ısıtabildiysek ne mutlu bize. Bu vesileyle emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum."

İl Sağlık Müdürü Samet Tatlı ile Hastane Başhekimi Reha Sermed Aygören de emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
