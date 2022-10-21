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Bingöl'de gökyüzünde beliren görüntü akıllara Yüzüklerin Efendisi filmindeki "Sauron" karakterini getirdi

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Bingöl'de gökyüzünde beliren görüntü akıllara Yüzüklerin Efendisi filmindeki 'Sauron' karakterini getirdi

Sosyal medya Bingöl'de çekilen fotoğrafı konuşuyor. Gökyüzünde oluşan görüntüyü dünyaca ünlü Yüzüklerin Efendisi filmindeki "Sauron" karakterine benzeten çok sayıda kullanıcı, özellikle Twitter'ı yorum bombardımanına tuttu.

Bingöl'de kararan havayla birlikte gökyüzünde bulutların oluşturduğu ilginç görüntü sosyal medyada büyük ses getirdi.

OLUŞAN GÖRÜNTÜYÜ HERKES "SAURON"A BENZETTİ

Kafasını kaldırıp gökyüzüne bakan çok sayıda vatandaş oluşan görüntüyü hayretle izledi. Mikro blog sitesi Twitter'da yüzlerce kullanıcı Hava Forum tarafından paylaşılan bu görüntünün dünyaca ünlü Yüzüklerin Efendisi filmindeki "Sauron" karakterine benzetti.

Bingöl'de gökyüzünde belirten görüntü akıllara Yüzüklerin Efendisi filmindeki 'Sauron' karakterini getirdi

SAURON KİMDİR?

Melkor veya elflerin ona taktığı isimle Morgoth, J. R. R. Tolkien'in kurgusal Orta Dünya evreninde kuvvetçe en güçlü Vala olmakla birlikte Sauron'un efendisi ve en kötü varlıktır. Orklar, troller ve ejderhalar başta olmak üzere Orta Dünya'da çoğu kötücül varlığın yaratıcısıdır.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

  • Melkor'un Sauronu her yerde. Voldemort'da olabilir ama Sauron diyorum. Kızıl alevler, koyu isli bulutlar Mordorun göğü
  • Lord Sauron
  • Yüzüklerin Efendisi
  • Yüzük Mordor'a ulaştı..
  • Sauron geri dönüyor
  • Sauron Bingöl'e gelmiş
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Sosyal Medya Bingöl Yaşam Güncel Haberler

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