Bingöl'de gökyüzünde beliren görüntü akıllara Yüzüklerin Efendisi filmindeki 'Sauron' karakterini getirdi

Bingöl'de kararan havayla birlikte gökyüzünde bulutların oluşturduğu ilginç görüntü sosyal medyada büyük ses getirdi.

OLUŞAN GÖRÜNTÜYÜ HERKES "SAURON"A BENZETTİ

Kafasını kaldırıp gökyüzüne bakan çok sayıda vatandaş oluşan görüntüyü hayretle izledi. Mikro blog sitesi Twitter'da yüzlerce kullanıcı Hava Forum tarafından paylaşılan bu görüntünün dünyaca ünlü Yüzüklerin Efendisi filmindeki "Sauron" karakterine benzetti.

SAURON KİMDİR?

Melkor veya elflerin ona taktığı isimle Morgoth, J. R. R. Tolkien'in kurgusal Orta Dünya evreninde kuvvetçe en güçlü Vala olmakla birlikte Sauron'un efendisi ve en kötü varlıktır. Orklar, troller ve ejderhalar başta olmak üzere Orta Dünya'da çoğu kötücül varlığın yaratıcısıdır.

İşte gelen yorumlardan bazıları: