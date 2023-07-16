Üye Girişi
Haberler

Bingöl'de Baraj Kapaklarının Açılması Sonucu Mahsur Kalan 3 Piknikçi Kurtarıldı

Güncel Haberler

Bingöl'de Aşağı Kaleköy Baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesinin yükselmesiyle bulundukları alanda mahsur kalan 3 piknikçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

BİNGÖL'de Aşağı Kaleköy Baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesinin yükselmesiyle bulundukları alanda mahsur kalan 3 piknikçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kumgeçit köyünde yakınlarında meydana geldi. Aşağı Kaleköy Baraj kapaklarının açılmasıyla, pikniğe giden 6 kişiden 3'ü, bulundukları alanda mahsur kaldı. İhbarla olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlar, 3 personel, 1 arama kurtarma aracı ve 1 arama kurtarma botu ile kurtarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Güncel

AFAD Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title