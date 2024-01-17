Bingöl'de ambulans şarampole düştü: 6 yaralı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole düşen ambulanstaki psikiyatri hastası ile 2 jandarma ve 3 sağlık personeli yaralandı.

Erzurum'dan Elazığ'a sevk edilen psikiyatri hastasını taşıyan ambulans, öğle saatlerinde Bingöl'ün Karlıova ilçesi Halifan köyü mevkisinde yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole düştü. Kazada 2 jandarma ve 3 sağlık personeli ile psikiyatri hastası yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Veysel Tosun ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Yunus Kuyuldar, yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.