Bingöl Belediyesi Şair Eşref Caddesi'nde yol genişletme çalışmalarına başladı

Bingöl Belediyesi, Kültür Mahallesine bağlantı sağlayan Şair Eşref Caddesi'nde yol genişletme ve kavşak düzenleme çalışmalarına start verdi. Belediye Başkanı Erdal Arıkan, çalışmaları yerinde takip ederek, şehrin ulaşım ağlarını güvenli hale getirmek için çalıştıklarını belirtti.

Bingöl Belediye Başkanı Arıkan: "Şehrimizin çehresini değiştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz"

BİNGÖL - Bingöl Belediyesi, Kültür Mahallesine bağlantı sağlayan Şair Eşref Caddesi'nde yol genişletme ve kavşak düzenleme çalışmalarına start verdi. Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Hemşehrilerimizi, kaliteli ve güvenli ulaşım ağlarına kavuşturmak, şehrimizin çehresini değiştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Bingöl Belediyesi, çarşı merkezi başta olmak üzere şehir içi ulaşım ağlarında başlattığı yol genişletme ve asfalt çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Kültür Mahallesi'ne bağlantı sağlayan Şair Eşref Caddesi'nde yol genişletme çalışmaları başladı. Belediye Başkanı Erdal Arıkan, çalışmaları yerinde takip etti. Burada açıklamada bulunan Başkan Arıkan, kentin en büyük mahallesi olan Kültür Mahallesi'ne bağlantı sağlayan Şair Eşref Caddesi girişi ile Kurtuluş Caddesi üzerindeki kavşağı düzenleyeceklerini söyledi. Çalışma kapsamında yol genişletme, kaldırım, BSK asfalt ve kavşak düzenleme çalışmalarının yapılacağını ifade eden Başkan Arıkan, şunları söyledi:

"Özellikle kavşak ve yol genişletme çalışmalarımızı yaptığımız bu dönemde terminal kavşağımızdaki, kavşak genişletme çalışmasıyla bu işi devam ettirdik. İnşallah buradaki bu duvar yıkımı ve hafriyatı kaldırdıktan sonra kavşak genişletme çalışmamızı tamamlamış olacağız. Özellikle Kültür Mahalle'mizin girişi ve çarşı merkezine girişteki bu yaya ve araç güvenliği açısından çok büyük bir kolaylık ve rahatlık sağlayacağını düşünüyoruz."