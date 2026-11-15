Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit edilmesine ilişkin yürütülen çalışmada 3 kişi yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edilmesi olayının firari şüphelisi İ.Y. ile kendisine yardım ve yataklık ettiği belirtilen iki kişinin, jandarma ve polisin ortak operasyonuyla Bitlis'in Tatvan ilçesinde yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 27 Temmuz 2015'te ailesinin yanında şehit edilen Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın faillerinden biri olduğunu belirttiği İ.Y. ile ona yardım ve yataklık ettiği belirtilen iki kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kulaksız'ın şehit edilmesi olayının firarilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı ile Muş İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Muş ve Bitlis İl Emniyet Müdürlükleriyle ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda firari şüpheli İ.Y., Bitlis'in Tatvan ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Çalışmaların devamında, İ.Y.'ye yardım ve yataklık ettiği belirtilen iki kişi de aynı ilçede yakalandı.

Bakanlık açıklamasında, "Kahraman Jandarmamızı, İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Muş İl Jandarma Komutanlığımızı, Muş ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA