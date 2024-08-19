Binali Yıldırım Şanlıurfalı engelli gencin yüzünü güldürdü

Bin 300 kilometre mesafeden gelen mutluluk

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yaşayan engelli gencin yüzü, son Başbakan Binali Yıldırım tarafından gönderilen akülü tekerlekli sandalye ile güldü. İstanbul'dan yola çıkan ekip, 15 saatlik yolculuğun ardından Şanlıurfa'ya ulaşarak evde hapis hayatı yaşayan gence hediyesini kapıda teslim etti.

Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesi'nde yaşayan Yumuşak ailesinin 9 çocuğundan biri olan ve ayaklarından engelli olarak dünyaya gelen 22 yaşındaki Ahmet Yumuşak, hayaline kavuştu. Sosyal medya aracılığıyla İstanbul'da faaliyet gösteren bir derneğe başvuru yapan Ahmet Yumuşak, 3 gün içinde istediği akülü tekerlekli sandalyeye sahip oldu. Dernek gönüllüsü son Başbakan Binali Yıldırım'ın görevlendirdiği dernek ekibi, İstanbul'dan yola çıkarak 15 saatlik yolculuğun ardından Şanlıurfa'ya ulaştı. Ekip, yürüyemediği için evde hapis hayatı yaşayan Ahmet'e kapıda sürpriz yaparak sandalyesini hediye etti. Çok istediği sandalyesine kavuşan Ahmet, emeği geçenlere teşekkür etti.

Engelli birey Ahmet Yumuşak, "Binali başkanım, Allah sizden razı olsun. Rabbin ne muradınız varsa versin, çok mutluyum. Çok heyecanlıyım, şimdi bir tur atacağım. Size dua edeceğim" dedi.

Anne Zehra Yumuşak, oğlunun evde hapis hayatı yaşadığını belirterek, "Oğlum heyecandan yerinde duramıyor. Bizde çok mutlu olduk. Allah eski başbakanımız Binali Yıldırım'dan razı olsun" şeklinde konuştu.

"Ahmet'i mutlu edebilmek için bin 300 kilometre yol geldik"

Dernek başkanı Bahattin Demir ise, "Ahmet kardeşim, bana sosyal medyadan ısrarlı bir şekilde dakikada 10 tane mesaj atıyordu. Bahattin başkanım ille akülü sandalye istiyorum, bak herkese vermişsiniz, ben de istiyorum, dedi. Dedim Ahmet biraz bekleyeceksin, öyle hemen aynı gün sandalye ulaştırmak imkansız. Daha sonra tabii ben kalbimde dedim ki Ahmet'e güzel sürprizi yapacağım, dedim ama sürpriz olmasını istedim ve Ahmet'in sandalyesini son başbakanımız Binali Yıldırım destekleriyle bugün aldık ve onu da hayaline kavuşturduk. Ahmet için bugün İstanbul'dan bin 300 kilometre yol geldik, sırf onu mutlu edebilmek için. Ben buradan son başbakanımız Binali Yıldırım'a sizlerin huzurunda teşekkür ederim. Allah kendisinden razı olsun" ifadelerini kullandı.