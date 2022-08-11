Binali Yıldırım evinin mutfağında aşure yaptı, ortaya renkli görüntüler çıktı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Muharrem ayı nedeniyle evinde aşure yaptı. Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın mutfaklarında aşure yaptığı anlarda çekilen fotoğraflar, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

Muharrem ayının gelmesiyle birlikte aşure kazanları da kaynamaya başladı. Aşure yapanlardan biri de eski başbakanlardan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım oldu. Yıldırım, evinin mutfağında eşi Semiha Yıldırım'la birlikte aşure yaptı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Binali Yıldırım'ın aşure kazanını çevirdiği sırada çekilen fotoğraflar nedeniyle ortaya renkli görüntüler çıktı. Semiha Yıldırım'ın da eşinin kendisine yardım etmesi nedeniyle tebessüm ettiği görüldü.

"BİRLİĞİMİZ DAİM OLSUN"

Yıldırım, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafların üzerine ise şu notu düştü: "Aşuremiz bereketli, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun."