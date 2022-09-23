Son dakika haberi: Binali Yıldırım: "(Tunç Soyer'in sözleri) Ecdat, Osmanlı düşmanlığı o kadar gözleri kör etmiş ki aziz şehitlerimizin ruhunu sızlatacak sözler...

Gelen son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 9 Eylül'de yaptığı konuşmanın bir belediye başkanına yakışmadığını söyleyerek, "Ecdat, Osmanlı düşmanlığı o kadar gözleri kör etmiş ki aziz şehitlerimizin ruhunu sızlatacak sözler edilebiliyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 9 Eylül'de yaptığı konuşmanın bir belediye başkanına yakışmadığını söyleyerek, "Ecdat, Osmanlı düşmanlığı o kadar gözleri kör etmiş ki aziz şehitlerimizin ruhunu sızlatacak sözler edilebiliyor." dedi.

Yıldırım, Ege Üniversitesi (EÜ) 2022-2023 Akademik Yılı açılış törenine katıldı.

Tören öncesi EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, bir konser verdi. Konser sırasında Binali Yıldırım, "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsüne eşlik etti.

Törendeki konuşmasında Ege Üniversitesinin köklü bir üniversite olduğunu, İzmir'deki üniversitelerin faaliyetlerini yakından takip ettiğini ifade eden Yıldırım, üniversitelerin dijital çağdaki baş döndürücü gelişmeleri yakından takip etmek mecburiyetinde olduğuna işaret etti.

İklim değişikliği ve kuraklığın da önemli bir gündem maddesi olduğunu, bu alanda yenilikçi teknolojilere ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Yıldırım, akıllı tarım, topraksız tarım, dikey tarım gibi tekniklerin yaygınlaşmasında üniversitelere önemli işler düştüğünü kaydetti.

"Yeni yüzyıl, Türkiye'nin yüz yılı olacak"

Dünya üniversite sıralamalarında ilk 100'de Türk üniversitesinin olmadığını dile getiren Yıldırım, en az 5-6 üniversitenin bu sıralamaya girmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye olarak 29 Ekim'den itibaren yeni bir yüzyıla girdiklerine işaret eden Yıldırım,

"Yeni yüzyıl, Türkiye'nin yüz yılı olacak buradan ilan ediyorum. Bunun ayak seslerini, işaretlerini görüyoruz. Bakın Şanghay İşbirliği'nde 8 ülke lideri, Birleşmiş Milletler'de ise 13 ülke lideri Cumhurbaşkanımızı ziyarette bulundular. Bu bizim gururumuz, hepimizin gururu. Neden? Çünkü Türkiye hesap kitap yapmıyor. İnsanlığı merkeze almış, 'insanı yaşat ki dünya yaşasın' anlayışıyla savaşan taraflara yaklaşım yapıyoruz. Biz menfaat peşinde değiliz. Daha silah satalım, daha çok fırsattan yararlanalım, kesemizi dolduralım gibi bir anlayışta değiliz. Çünkü biz 600 yıllık bir ecdadın torunuyuz. Osmanlı torunuyuz. Geçmişimizle de Osmanlı'yla da gurur duyuyoruz."

"Geçmiş hatasıyla, sevabıyla bizimdir"

Yıldırım, konuşmasında 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri sırasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in yaptığı konuşmaya da tepki gösterdi.

Soyer'in yaptığı konuşma ve astırdığı afişlerle zaferin 100. yılına gölge düşürdüğünü ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Güzel İzmir'imizin oylarıyla seçilen belediye başkanından İzmirliler, güzel şeyler duymak isterdi. Ne yazık ki talihsizlik... Yaptığı konuşma, astığı afişlerle o güzelim anmaya, zaferin 100. yılına gölge düşüyor. 19 Mayıs'ta Samsun'da yanan meşale nihayet 9 Eylül 1922'de İzmir'de son düşmanın da denize dökülmesiyle tamamlanmış, ay yıldızlı al bayrağımız tekrar göndere çekilmiştir. Zafer tüm dünyaya ilan edilmiştir. Şimdi hal böyleyken onu 'barış günü' diye küçültmek, önemsizleştirmek... Efendim, 'barışın ikinci yüzyılı' diye afişler bastırmak, yetmedi bir de ecdadı, geçmişi hain ilan etmek...

Değerli arkadaşlarım, geçmiş hatasıyla, sevabıyla bizimdir. Geçmişimize sahip çıkacağız. Geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Bizim kavgamız da işte bu çarpık zihniyete karşı. Ecdat, Osmanlı düşmanlığı o kadar gözleri kör etmiş ki aziz şehitlerimizin ruhunu sızlatacak sözler edilebiliyor. İşgalcilere tek laf edilmezken ev sahiplerine, bu mücadeleyi veren ecdadımıza kem sözler söylediler. Bu şehrin belediye başkanına yakışmamıştır. İzmirliler böyle bir anlayışı hak etmiyor."

Soyer'in geçen yıl da bir iskeleye Agamemnon adını verdiğini, Agamemnon'un Çanakkale Deniz Savaşı'nda on binlerce Mehmetçiği şehit eden İngiliz zırhlısının ve Anadolu topraklarını işgal eden Yunanlı komutanın adı olduğunu belirten Yıldırım, "Bu Yunanistan sevgisi, Yunan sevgisi nereden geliyor? İşgali yapan bunlar değil mi? Hasan Tahsin ve 300 İzmirliyi anında katleden bunlar değil mi? Bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 209 üniversitede 8,5 milyona yakın öğrencinin eğitim gördüğünü, bu rakamın 96 ülkenin nüfusundan fazla olduğunu kaydeden Yıldırım, konuşmasında üniversite öğrencilerine öğütlerde bulundu.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da Türkiye'nin 4'üncü büyük yükseköğretim kurumu olarak 67 yıldır bilime ve insanlığa karşı taşıdıkları sorumlulukları hassasiyetle yerine getirdiklerini, bilgi ve teknoloji geliştiren köklü bir bilim yuvası olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından üniversiteyi yüksek puanla kazanan öğrencilere belge verildi.

Programa Vali Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Necip Nasır, Mahmut Atilla Kaya, Cemal Bekle ve protokol üyeleri ile çok sayıda akademisyen katıldı.