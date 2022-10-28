Binali Camgöz'ün elebaşılığını yaptığı suç örgütü davasında karar

İzmir'de elebaşılığını Binali Camgöz'ün yaptığı suç örgütüne yönelik davada 26 sanık, 1 yıl 3 aydan 37 yıl 8 ay 14 güne kadar çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün de aralarında bulunduğu tutuksuz yargılanan bir kısım sanık ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz duruşmada, beraat talebini yineledi. Gürbüz, "Ne vuranı tanıyorum ne de vurulanın neden vurulduğunu biliyorum. 3 yıldır aile ve siyasi anlamda sıkıntı yaşıyorum." dedi.

Gürbüz'ün azmettirmesi sonucu silahla vurulduğu öne sürülen ve müşteki sıfatıyla duruşmaya katılan esnaf İsmail Kılınç ise 6 defa ameliyat olduğunu, Gürbüz ile kurşun sıkan kişinin cezalandırılmasını talep ettiğini söyledi.

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, 6 Temmuz'da Karadağ'da yakalanan ancak henüz ülkeye iade edilmeyen Binali Camgöz'ün aralarında olduğu 4 kişinin dosyasının ayrılmasına hükmetti. Heyet, 26 sanığa 1 yıl 3 ay ila 37 yıl 8 ay 14 gün hapis cezaları verdi.

Mahkeme heyeti, aralarında Foça Belediye Başkanı Gürbüz'ün de bulunduğu 32 kişinin beraatine hükmetti.

Gürbüz'den açıklama

Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, duruşma sonrası gazetecilere, yargılama sürecinin uzun sürdüğünü ancak karardan mutlu olduklarını belirtti.

Üzerinden büyük bir yük kalktığını aktaran Gürbüz, karar sırasında eşiyle göz göze gelince gözlerinin dolduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Gözlerim karıma baktığımda doldu, yoksa ben karardan emindim. Çünkü bir şey yapmadım. Bir yandan da koskoca bir belediye, diğer yandan benden emek bekleyen vatandaş. Ne diyeceksin, benim mahkemem var, canım sıkkın mı diyeceksin? Hep gülmek ve dik durmak zorundasın. Bunu da paylaşacağın evde bir eşin var, kimse yok. Ben bir üzülüyorsam eşim, ailem ve sevdiklerim bin üzüldü. Çünkü ben biliyordum ama onlar belki panik olabilirlerdi. Hukuk önünde maddi ve manevi, olabildiğince kanun ne verecekse hepsinin karşılığında dava açacağız."

Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Binali Camgöz'ün elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik 38 şüpheli hakkında iddianame hazırlamıştı.

İddianamede Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'in 11 Ocak 2020'de silahlı saldırıya uğramasının da aralarında bulunduğu çok sayıda suça yer verilmişti.

Bu iddianamede müşteki sıfatıyla bulunan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz hakkında daha sonra bir esnafın bacaklarından silahla vurulması olayına ilişkin, "azmettirme" suçlamasıyla başka bir iddianame hazırlamış ve diğer dosyayla birleştirilmişti.

Dava açıldığında 38 olan sanık sayısı, diğer dosyaların da birleştirilmesiyle 62'ye çıkmıştı.

"Deniz" ismiyle de bilinen ve "kırmızı bülten" çıkartılan firari sanık Binali Camgöz, 6 Temmuz'da Karadağ'ın başkenti Podgorica'da sahte kimlikle yakalanmıştı.