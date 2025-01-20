Bilişim Vadisi, Yurt Dışına Kuluçka Programı İhraç Ediyor

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, ilk kez Türkiye'den yurt dışına bir kuluçka programı ihraç eden kuruluş olduklarını belirterek, " Azerbaycan'da 6 aylık bir kuluçka programını başarıyla yürüttük ve şimdi de Doğu Avrupa'da benzer bir programı hayata geçireceğiz." dedi.

Tüzgen, AA muhabirine, Bilişim Vadisi'nin geçen yıl yaptığı çalışmalar ve bu yılki hedeflere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Vadi olarak 1 yılda çok sayıda "hackathon" düzenlediklerini ve TEKNOFEST kapsamındaki 5 yarışmaya ev sahipliği yaptıklarını anımsatan Tüzgen, "Bünyemizde faaliyet gösteren firma sayısı 700'ü aştı. Yurt dışından, yurt içinden yatırım alan, uluslararası işbirliği yapan şirketlerimiz oldu. Oldukça verimli bir yıl geçirdik. Bizim de uzay misyonumuzun da ortak amacı, 'Yapamayız' diyen bir toplumdan 'Biz yapabiliriz hatta ancak biz yapabiliriz' diyen bir topluma dönüşmek. Biz bu maksatla çok sayıda genci de Bilişim Vadisi'nde misafir ediyoruz. 2024'te misafir ettiğimiz öğrenci sayısı 6 bini aştı. Türkiye'nin, dönüşerek teknoloji üreten bir Türkiye olmasını hayal ediyoruz, bunun için çalışıyoruz." dedi.

Bu yıl yeni odak alanlarında çalışmalar yapacaklarını belirten Tüzgen, İstanbul'da bir kuluçka merkezi açma çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Tüzgen, Terminal İstanbul'un hem Türkiye hem dünyadaki girişimcilere ve teknoloji geliştirenlere hizmet verecek global bir merkez olacağına dikkati çekerek, "TEKNOFEST'e yeni yarışmalar katmayı, etkinliklere ev sahipliği yapmayı arzu ediyoruz. Türkiye'nin teknoloji serüveninde öncü aktörlerden biri olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yunanistan ile ortak "hackathon"a 120'den fazla takım başvurdu

Teknolojinin ham maddesinin insan kaynağı olduğunu dile getiren Tüzgen, insan kaynağı yetiştirme hususunda da çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Tüzgen, bunlardan birinin "42 Türkiye" projesi olduğuna dikkati çekerek, "42 Türkiye, öğrenci sayısını ikiye katladı. İnşallah bu yıl artarak devam edecek. Yazılımcı olmak isteyen gençleri de bir kez daha sizin vesilenizle davet etmek istiyorum." diye konuştu.

Bu yıl ilk kez bir uluslararası hackathon (yazılım geliştirmeyle ilgilenen kişilerin sprint benzeri tasarım etkinliği) düzenleyeceklerini vurgulayan Tüzgen, şunları kaydetti:

"Biz aslında uluslararası faaliyet yapma konusunda tecrübeli bir kuruluşuz. Azerbaycan'da bir şubemiz var. Türkiye'den ilk kez yurt dışına bir kuluçka programı ihraç eden kuruluş olduk. Azerbaycan'da 6 aylık bir kuluçka programını başarıyla yürüttük ve şimdi de Doğu Avrupa'da benzer bir programı hayata geçireceğiz. Bir de Yunanistan ile ortak hackathon düzenliyoruz. Bu 'hackathon'un başvuru çağrısını yeni tamamladık. Türkiye'den 120'den fazla takım başvurdu. Bu takımları Yunanistan'daki takımlarla eşleştirerek önce Türkiye'deki hackathon kısmını organize edeceğiz. Final kısmını Yunanistan'da tamamlayacağız ve ödül törenini orada gerçekleştireceğiz. Bu hackathon ile yeni teknolojiler geliştirilmesini, şehirlerin akıllandırılmasını, şehirlerdeki konforun, refahın artırılmasını ve sürdürülebilir yeşil çevreci şehirlerin teknolojilerinin geliştirilmesini hedefliyoruz."