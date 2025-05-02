Bilişim Vadisi, TEKNOFEST'te Yenilikçi Teknolojilerini Tanıtıyor

Bilişim Vadisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST'te yapay zeka, oyun ve dijital dönüşüm odaklı çözümler geliştiren 4 girişiminin teknolojilerini sergiliyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, KKTC'de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı'nda düzenleniyor.

TEKNOFEST kapsamındaki Türkçe Doğal Dil İşleme, Robotaksi Binek Otonom Araç, Kuantum Teknolojileri Hackathon'u, Tarım Teknolojileri ve Pardus Hata Yakalama ve Öneri yarışmalarına da katkı sağlayan Bilişim Vadisi, etkinlik boyunca çatısı altındaki çeşitli yenilikçi girişimleri ziyaretçilerle buluşturuyor.

Bilişim Vadisi açıklamasında görüşlerine yer verilen Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, TEKNOFEST'in sadece bir teknoloji fuarı değil aynı zamanda bir vizyon hareketi olduğunu belirtti.

Bu vizyonun yıllardır paydaşı olmaktan büyük gurur duyduklarını aktaran Tüzgen, "Teknolojiyi geliştiren, yerli ve milli çözümler üreten firmalarımızla birlikte KKTC'de olmak bizim için çok anlamlı. Girişimcilerimizi sahneye taşıyor, gençlerimize ilham vermeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yapay zekadan dijital dönüşüme birçok teknoloji tanıtılıyor

Bilişim Vadisi'nde yapay zeka, oyun ve dijital dönüşüm odaklı çözümler geliştiren LOOKSY, Meetgate, SOLACE ve Alhazen Games, TEKNOFEST kapsamında ziyaretçilere etkileşimli deneyimler sunuyor.

Kullanıcıların kişisel avatarlarını oluşturarak e-ticaret platformlarında sanal kıyafet denemelerine olanak tanıyan çözümler sunan LOOKSY; barkod okuma entegrasyonu sayesinde, fiziksel mağazalarda da dijital deneme imkanı sağlıyor. TEKNOFEST'te ziyaretçiler, LOOKSY standında kendi avatarlarını oluşturabiliyor ve sanal kıyafet deneyimlerini birebir yaşayabiliyor.

Meetgate ise yapay zeka teknolojisiyle işe alım sürecini kolaylaştırıyor.

SOLACE de yapay zeka tabanlı "Ensi Home" teknolojisi ile bireylerin yaşam alanlarını otomatik olarak kişiselleştiren çözümler geliştiriyor. Aydınlatma, sıcaklık, eğlence sistemleri gibi pek çok alanı kullanıcı tercihlerine göre optimize eden Ensi Home, TEKNOFEST'te ziyaretçilere demo ev modeli üzerinden canlı olarak tanıtılıyor.

Alhazen Games ise Alhazen Analytics'in mobil oyun geliştirme girişimi olarak öne çıkıyor. TEKNOFEST ziyaretçileri, firmanın geliştirdiği bulmaca oyunu Bubble Slide'ı deneyimleyebiliyor. 4 yaş ve üzeri için uygun olan oyun, eğlenceli yapısı ve kullanıcı dostu arayüzüyle sunuluyor.