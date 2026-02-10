Haberler

Bolu'dan kısa kısa
Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen bilinçli tüketici temalı resim yarışmasında Türkiye birincisi ve Bolu birincileri, Vali Abdulaziz Aydın tarafından ödüllendirildi. Ayrıca, Kahramanmaraş'ta kış şartlarında öğrencilere dağıtılan bere desteğiyle ilgili çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen "bilinçli tüketici olmak" konulu ortaokullar arası resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere plaket verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yarışmada Türkiye birincisi olan 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Uygar Çetin ile Bolu birincisi Merkez Milli Egemenlik Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Buğlem Serpil Çakır'ın, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Turan, Ticaret İl Müdürü Ersin Terzi ve okul müdürleri Cahit Aslan ile Ersan Akbaba eşliğinde Vali Abdulaziz Aydın'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Aydın'ın, öğrencilerden resimleri hakkında bilgi aldıktan sonra Ticaret Bakanlığınca gönderilen ödülleri ve plaketlerini teslim ettiği aktarıldı.

Kahramanmaraş'taki öğrencilere bere desteği

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gönüllülerince, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki okullarda eğitim gören öğrenciler için örülen bereler dağıtıldı.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Göksun'daki okullarda eğitim gören çocuklar için çalışma yapıldığı bildirildi.

Kış günlerinde çocukların yüzünü güldürmek amacıyla gönüllüler tarafından örülen berelerin ilçedeki öğrencilere ulaştırıldığı kaydedildi.

Paylaşımda, "Çocuklarımız soğuk kış günlerinde bir bereyle değil, aynı zamanda gönülden gelen bir tebessümle ısınsın istedik. Emeği geçen tüm gönüllülerimize teşekkür ediyor, çocuklarımızın yüzündeki mutluluğu en büyük kazancımız olarak görüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
