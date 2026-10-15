Bilim Kafe buluşmaları Türkiye Innovation Week'te akademisyenlerle başladı

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(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda, üniversitelerin Bilim İletişimi Ofislerinin katkılarıyla gerçekleştirilen Bilim Kafe buluşmaları, Türkiye Innovation Week'te de katılımcılarla buluşacak. Üç gün boyunca akademisyenler, bilimsel çalışmalarını sade ve anlaşılır bir dille paylaşarak katılımcıların sorularını yanıtlayacak.

Türkiye'nin dört bir yanında 150'yi aşkın üniversitenin katılımıyla bugüne kadar yaklaşık bin 600 Bilim Kafe buluşması gerçekleştirildi.

Bilim Kafe buluşmalarının Türkiye Innovation Week kapsamında gerçekleştirilmesi, üniversitelerin bilimsel birikimini iş dünyası, girişimciler ve gençlerle doğrudan buluşturma fırsatı sunuyor. Araştırmacılar ile üretim dünyası arasında kurulacak temasların yeni iş birliklerine zemin hazırlaması ve bilimsel bilginin üretime, teknolojiye ve toplumsal faydaya dönüşümünün desteklenmesi hedefleniyor.

Bilim İletişimi Ofisi standındaki etkinlikler, ziyaretçilere bilimsel çalışmaları dinlemenin yanı sıra araştırmacılarla doğrudan iletişim kurma, soru sorma ve fikirlerini paylaşma imkanı da sunuyor. Böylece üniversitelerin bilim iletişimi çalışmaları, Türkiye'nin inovasyon gündemiyle buluşuyor.

Üç gün sürecek etkinliğin ilk gününde Biruni, Munzur, OSTİM Teknik ve Maltepe üniversitelerinden akademisyenler; hücresel tedaviler, iklim dostu üretim, nöropazarlama ve dezenformasyonla mücadele konularında katılımcılarla buluştu.

Programda saat 12.00'de Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel hücresel tedavileri, saat 14.00'te Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker ile Prof. Dr. Azime Küçükgöl iklim dostu üretimi ele aldı. Saat 15.30'da OSTİM Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Doğuş Yüksel ve Dr. B. Gökhan Topal nöropazarlamayı, saat 17.00'de ise Maltepe Üniversitesinden Doç. Dr. Meltem Çiçek inovasyon çağında dezenformasyonla mücadeleyi değerlendirdi.

Kaynak: ANKA