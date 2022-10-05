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Bilgisayar satış ilanını internete koydu, ekranda sevgilisinin çıplak yansıması çıkınca rezil oldu

Güncel Haberler

Bilgisayar satış ilanını internete koydu, ekranda sevgilisinin çıplak yansıması çıkınca rezil oldu

İnternette dolaşan bir ilandaki detay, viral oldu. Bir çift, internetten satışa koydukları bilgisayarın yansımasını unutunca çıplak olarak ekrana yansıdı.

İnternette verilen binlerce ilandan birindeki detay, kullanıcılar arasında çok ses getirdi. Bir siteye laptop satışı için ilan veren çift, ekran yansımasını unutunca olanlar oldu.

ÇIPLAK GÖRÜNTÜLERİ YANSIDI

Çiftin bilgisayarın fotoğrafını çektikleri sıradaki çıplak halleri, bilgisayar ekranına yansıdı. Bu görüntü ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

MİLYONLARCA KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Söz konusu ilanın, kısa süre içerisinde milyonlarca kez görüntülenmesi de ayrıca şaşkınlık yarattı.

İşte o ilan:

Bilgisayar satış ilanını internete koydu, ekranda sevgilisinin çıplak yansıması çıkınca rezil oldu

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Bilgisayar Güncel Haberler

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