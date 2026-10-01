Bilge Ulusman, 5. Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Ödülü'nün sahibi oldu

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Bağımsız kültür sanat platformu Sanat Kritik tarafından bu yıl beşincisi verilen "Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Ödülü"nün sahibi, araştırmacı yazar Bilge Ulusman oldu.

Ulusman ödülü, Metis yayınlarından çıkan "Edebi Babanın Reddi - Kadın Yazınında Kurucu Söylem, Türsel İşlev ve Anlatısal Arayışlar (1895-1950)" adlı çalışmasıyla kazandı.

Pera Müzesi'nde düzenlenen ödül töreninde Ulusman, ödülünü gazeteci, edebiyat ve sanat eleştirmeni Doğan Hızlan'ın elinden aldı.

Tören öncesinde ayrıca Ulusman, kitabı üzerine Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden Prof. Dr. Olcay Akyıldız moderatörlüğünde bir söyleşi gerçekleştirdi.

"Doğan Hızlan Edebiyat Eleştiri ve İnceleme Ödülleri Yılın Eleştiri/İnceleme Kitabı" seçici kurul üyeleri arasında Çimen Günay-Erkol, Metin Kayahan Özgül, Nedret Öztokat Kılıçeri, Nilüfer Kuyaş, Oğuz Demiralp ve Turhan Günay yer alıyor.

Seçici kurulun kararına göre, Ulusman'ın çalışması 1895-1950 arasındaki kadın yazarların modern Türk roman ve hikayesinin oluşumundaki rolünü özgün bir bakışla ele alıyor ve edebiyat tarihinin yerleşik anlatılarını yeniden düşünmeye davet eden önemli bir katkı sunuyor.

Ödül daha önce 2021'de "Yaralı Erkeklikler: 12 Mart Romanlarında Yalnızlık, Yabancılaşma ve Öfke" kitabına, 2022'de Mert Öksüz'ün "Muharrir ve Matbuat: On Dokuzuncu Asırda Yazarlık Mesleği ve Babıali Çevresinde Yayıncılık Faaliyetleri" kitabına, 2023'te Şerif Eskin'in "İnkılap Edebiyatı: Türkiye'de Uluslaşma, Kültürel İnşa Seferberliği ve Edebiyat" kitabına, 2024'te ise Şehnaz Şişmanoğlu'nun "İki Kilise Arasında Binamaz: Karamanlıca Edebiyatta Dil, Kimlik ve Yeniden-Yazım" başlıklı incelemesine verildi.

Kaynak: AA