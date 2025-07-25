Bilecik ve İzmir afet bölgesi ilan edildi

Bilecik ve İzmir, yaşanan orman yangınları sebebiyle "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 27 Haziran ve 24 Temmuz arasında yaşanan orman yangınları hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, açıklamasında, meydana gelen orman yangınlarında 120 mahallede yaşayan yurttaşların tedbir amacıyla güvenli bölgelere taşındığını belirtti.

9 İLDEKİ HASAR YANGINLARIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Kontrol altına alınan ve yangın tehlikesi geçen yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların dönüşünün sağlandığını ifade eden Yerlikaya, "Yangınlar nedeniyle; 9 ilde 1.157 bina, 1.458 bağımsız bölüm incelenerek 311 konut, 16 iş yeri ve 50 ahırın yıkık ve ağır hasarlı olduğu belirlendi" sözlerine yer verdi.

İZMİR VE BİLECİK AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Bilecik ve İzmir'in "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini duyuran Yerlikaya, "İzmir'de 56, Bilecik'te 26, Sakarya'da 3 olmak üzere toplamda 3 ilimizde 85 konteyner kurulumu gerçekleştirildi. AFAD tarafından yangınlar sonucu oluşan zararın karşılanmasına yönelik toplam 128 milyon 492 bin 242 TL ödenek gönderildi" ifadelerini kullandı.

27 KİŞİ TUTUKLANDI

Yerlikaya, 1 Mayıs ve 24 Temmuz tarihleri arasında yaşanan orman yangınlarıyla ilgili hakkında işlem yapılanlar hakkında da bilgi verdi. Buna göre, Jandarma Genel Komutanlığınca 34 ilde meydana gelen 184 orman yangınına ilişkin 25 kişi tutuklandı; 47'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 56 orman yangınına ilişkin 2 kişi tutuklandı; 2 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.