Bilecik Valisi Sözer, orman yangınlarında görev alan personelle iftarda buluştu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kentte yazın çıkan orman yangınlarında görev yapan personelle iftar programında bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki bir davet salonunda organize edilen, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü ile itfaiye personelinin yer aldığı programda Vali Sözer, katılımcılarla sohbet etti.

Açıklamada organizasyondaki konuşmalarına yer verilen Sözer, orman, AFAD ve itfaiye personelinin, "yeşil vatan"ın korunması ve afetlerce mücadele konularında omuzlarında büyük sorumluluk taşıdığını belirtti.

Söz konusu personelin "7 gün 24 saat" esasıyla görev yaptığını vurgulayan Sözer, şunları kaydetti:

"Yaz aylarında ilimizde yaşanan ve 'Türkiye'nin en büyük orman yangınları' olarak hafızalara kazınan zor günlerde, sizlerin gösterdiği üstün gayret ve fedakarlık, hepimizin takdirini kazanmıştır. Orman teşkilatımızdan itfaiyemize, AFAD'ımıza, sahada büyük özveriyle destek veren sivil toplum kuruluşlarına ve gönüllülerimize kadar herkes büyük bir özveriyle mücadele etmiştir."

Program, dua edilmesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.