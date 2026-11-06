Bilecik Valisi Sözer, Kızılay İyilik Kermesi'ni ziyaret ederek gönüllülerle görüştü

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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Türk Kızılay Bilecik Şubesi tarafından düzenlenen "İyilik Kermesi"ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sözer, Şadırvan mevkisinde gerçekleştirilen kermes alanındaki stantları gezerek Kızılay gönüllüleri ve vatandaşlarla sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sözer, Türk Kızılayın ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardım faaliyetlerinin önemine dikkati çekerek, bu tür organizasyonların toplumda yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma kültürünün güçlenmesine katkı sağladığını ifade etti.

Kaynak: AA