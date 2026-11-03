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Bilecik Valisi Sözer, Kızılay Haftası'nda heyeti kabul etti ve çalışmaları dinledi

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Bilecik Valisi Sözer, Kızılay Haftası'nda heyeti kabul etti ve çalışmaları dinledi
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Bilecik Valisi Sözer, Kızılay Haftası nedeniyle Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Kurt ve beraberindekileri kabul etti. Sözer, Kurt'tan çalışmalara ilişkin bilgi aldı; Türk Kızılay'ın afet ve acil durumlardaki rolüne dikkati çekip heyetin haftasını tebrik etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kızılay Haftası nedeniyle Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Şahin Kurt ve beraberindekileri kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kabulünde Sözer, Kurt'tan çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Açıklamada kabulündeki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, Türk Kızılay'ın afetlerde ve acil durumlarda önemli görevler üstlendiğini belirtti.

Derneğin sosyal yardımlaşma ve dayanışma alanındaki faaliyetlerine de dikkati çeken Sözer, Kurt ve beraberindekilerin Kızılay Haftası'nı tebrik etti.

Vali Sözer, daha sonra heyet ile fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA
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