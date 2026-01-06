Haberler

Bilecik Valisi Sözer, "Kariyerim mülkiye" etkinliğine katıldı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde düzenlenen 'Kariyerim mülkiye' etkinliğinde, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerine kariyer yolculuğunu anlattı ve sorularını yanıtladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kariyer Merkezi Koordinatörlüğün düzenlediği "Kariyerim mülkiye" etkinliğine katıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Sözer'in İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileriyle bir araya geldiği, mülki idare amirliği mesleğine uzanan kariyer yolculuğunu, kamu yönetimi alanındaki mesleki tecrübelerini ve görev süresi boyunca edindiği deneyimleri paylaştığı kaydedildi.

Sözer'in, gençlerin kariyer planlamalarına yönelik sorularını yanıtladığı belirtilen açıklamada, kamu hizmetinde sorumluluk bilinci, sahadaki deneyimler ve mesleki tecrübenin önemi üzerinde durduğu aktarıldı.

Mülki idare amirliği mesleğine ilişkin merak edilen konulara değinen Sözer'in, daha sonra Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ile üniversite yemekhanesinde öğrencilerle buluştuğu ifade edildi.

