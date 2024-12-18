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Bilecik Valisi Erikli Tabiat Parkı'nda İncelemelerde Bulundu

Bilecik Valisi Erikli Tabiat Parkı'nda İncelemelerde Bulundu
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Dodurga beldesindeki Erikli Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulundu. Tarihi Atatürk Köşkü'nü ziyaret eden Aygöl, parkın turizm potansiyelini artırmak adına projeleri değerlendirdi ve doğal güzelliklerin korunması için çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük ilçesi Dodurga beldesindeki Erikli Tabiat Parkı'nda incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, parktaki tarihi Atatürk Köşkü'nü ziyaret eden Aygöl, daha sonra beraberindekilerle bölgenin turizm potansiyelinin artırılması adına yapılacak projeleri değerlendirdi.

Açıklamada ziyaretteki konuşmalarına yer verilen Vali Aygöl, parkın doğal güzelliğinin korunarak turizm merkezi haline getirilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

Bu sayede bölgedeki doğal kaynakların sürdürülebilir kullanılacağını vurgulayan Aygöl, "Doğal güzelliklerimizin hem korunması hem de tanıtılması için yoğun çaba harcıyoruz. Bu çalışmalar sayesinde Bilecik'in turizm potansiyeli daha da artacak." ifadesini kullandı.

Ziyaret, Aygöl ve beraberindekilerin yaban hayvanları için yem bırakmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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