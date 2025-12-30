Bilecik'te, Yalova'da şehit olan polisler ve Kassam Tugayları üyeleri için cenaze namazı kılındı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Bilecik Şubesince, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda şehit düşen 3 polis ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde ile Başkomutanı Muhammed Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Şerifpaşa Camisi'nde toplanan dernek üyeleri, yatsı namazının ardından gıyabi cenaze namazı kıldı.

Daha sonra Atatürk Parkı'na yürüyen grup adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan AGD Üyesi Yücel Güneş, DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olanlara rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

DEAŞ'ın saldırısını kınayan Güneş, "Teröre karşı verilen bu onurlu mücadelede, devletimizin ve güvenlik güçlerimizin daima yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz." dedi.

İsrail'in saldırısına uğrayan Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ile Başkomutan Muhammed Sinvar'ın da şehit olduğunu anımsatan Güneş, "Ebu Ubeyde'nin şehadeti, sadece bir insanın hedef alınması değil, hakkı haykıran bir iradenin, onurlu bir direnişin ve teslim olmayan bir duruşun cezalandırılmak istenmesidir. Bilinmelidir ki ne şehitler ne de temsil ettiği direniş iradesi yok edilemez, tarihten silinemez." diye konuştu.

Allah yolunda verilen canı bir kayıp değil, izzetin en yüce mertebesi olarak gören bir inancın mensupları olduklarını ifade eden Güneş, "Ebu Ubeyde, korkunun değil imanın, teslimiyetin değil direnişin tarafında yer almış ve bu tercihini canıyla mühürlemiştir. Bu yüzden onun ardından matem tutmak, onun yürüdüğü yolu anlamamak demektir. Bu şehadet, bize susmayı değil, konuşmayı, geri çekilmeyi değil, saf tutmayı emretmektedir. Çünkü şehadet, geride kalanlar için bir teselli değil, ağır bir sorumluluktur. Biz, bu şehadeti bir yas sebebi değil, bir sefer emri olarak okuyoruz." dedi.

Grup, şehitler için okunan duanın ardından dağıldı.