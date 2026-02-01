Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı
Bozüyük ilçesinde yapılan bir uygulamada, üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir şahıs gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, şüphelinin üzerinde arama yaparak çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulamada, şüphelendikleri şahsın üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramada, muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel