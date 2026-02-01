Haberler

Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı

Bozüyük ilçesinde yapılan bir uygulamada, üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir şahıs gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, şüphelinin üzerinde arama yaparak çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu madde bulunan zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulamada, şüphelendikleri şahsın üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
