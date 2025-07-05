Bilecik'te Tır Devrildi: 2 Yaralı

Bilecik'te Tır Devrildi: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaneli ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Naim K. (52) idaresindeki 11 AAK 734 plakalı tır, Osmaneli-Bilecik kara yolunun fabrikalar mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fabrikanın bahçesine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tır içinde sıkışan sürücü ile Sarp V. (38), sağlık ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yapılan ilk müdahalenin ardın Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Zeki Ceyhan - Güncel
Antalya yine alevlere teslim! Turistler yangına müdahale ediyor

Tatil cenneti yine alevlere teslim! Turistler yangına müdahale ediyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HÜDA PAR, cuma namazı saatinde çalışanların izinli sayılması için kanun teklifi sundu

HÜDA PAR'dan cuma namazı için kanun teklifi! Kabul edilirse...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.