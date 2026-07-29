Bilecik’te tarım arazisinde yangın (2)
KONTROL ALTINA ALINDIBilecik’in Pazaryeri ilçesi Demirköy’deki tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu ormana sıçramadan kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Demirköy'deki tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı