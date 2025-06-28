Bilecik'te Sunta Yüklü Tırın Dorsesi Yandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeyken sunta yüklü bir tırın dorsesi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıkardı. Sürücünün durumu fark ederek güvenlik şeridine çekmesi sonrası yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sunta yüklü tırın dorsesi yandı.
Osmaneli-İznik kara yolu Çerkeşli köyü Gölet mevkisinde seyir halindeki yabancı plakalı sunta yüklü tırın dorsesi henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridine çekerek durdurdu.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve orman işletme ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın sonrasında dorse kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Zeki Ceyhan - Güncel