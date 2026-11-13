Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik'te şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Ongan için mevlit okutuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Ongan için mevlit okutuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te, geçen yıl Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın, şehadetinin 1'inci yılı dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Bilecik'te, geçen yıl Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın, şehadetinin 1'inci yılı dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Osmangazi Camisi'nde gerçekleştirilen programda, şehidin babası Ali Ongan, annesi Hatice Ongan ve kız kardeşi Ayşe Ongan, taziyeleri kabul etti.

Mevlit okutulmasıyla devam eden program, Ongan ve tüm şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.

Programa, Vali Faik Oktay Sözer, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Beyaz Saray yakınlarındaki kanlı saldırıda yeni detaylar! Mesleğini duyan şaştı kaldı

Beyaz Saray yakınlarında dehşet saçtı! Mesleğini duyan inanamadı
Arda Güler sahada, sevgilisi tribünde! Duru Nayman yalnız bırakmadı

Sevgilisini yine yalnız bırakmadı!

Emre Belözoğlu, Arda Turan'ın yıldızını istiyor! Çuvalla para verecekler

Emre Belözoğlu, Arda Turan'ın yıldızını istiyor
Otomotiv devinden radikal karar! Tüm yeni yatırımlarını durdurdu

Otomotiv devinden dünyayı şaşırtan karar
Kıraç çocuklarıyla ilk kez kamera karşısına geçti! Babalarının izinden gidiyorlar

Ünlü şarkıcının çocukları babalarının izinde! İşte son halleri
Altın fiyatlarında sert düşüş! 13 ayın en düşük seviyesi görüldü

Piyasalarda 13 aydır böylesi yaşanmadı
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu24

Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
Vatandaşı avlıyorlardı, kendileri av oldu! 42 ilde yapay zeka destekli operasyon

Avcı'ya av oldular! Yapay zeka bu kez suçluları yakaladı