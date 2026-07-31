Haberler

Bilecik'te Sakarya Nehri'ne devrilen minibüs vinç yardımıyla sudan çıkarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde park halindeyken kendiliğinden hareket ederek Sakarya Nehri'ne devrilen minibüs, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde park halindeyken kendiliğinden hareket ederek Sakarya Nehri'ne devrilen minibüs, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Sürücü Z.U, 11 ABE 357 plakalı servis minibüsünü Sakarya Nehri kenarında bulunan ilçe otogarına park edip aracın yanından ayrıldı.

Bir süre sonra kendiliğinden hareket eden minibüs, Sakarya Nehri'ne devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vinç yardımıyla sudan çıkarılan minibüste hasar oluştu.

Kaynak: AA
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu

Kaos büyüdü, Başbakan bölgeye gidip dünyaya seslendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berna Laçin, Ahbap soruşturması kapsamında ifade vermek için adliyeye geldi

Ahbap soruşturmasında Berna Laçin: Ben de merak ediyorum
Annenin kızına müdahalesi kına gecesine damga vurdu

Kına gecesinde çekilen görüntüye bakın: Muhafazakar ailenin...

Melih Gökçek'in bağışını Yeni Parti iade etti! Yaptıkları açıklama olay

Melih Gökçek'in bağışını iade etti! Verdikleri cevap olay
Ronaldo ve Georgina’nın düğün iddiası

Ronaldo’nun düğün iddiası gündemde
Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
İspanyol'daki göçmen kaosunun altından bakın hangi ülke çıktı

Avrupa'yı sarsan kaosunun altından bakın hangi ülke çıktı
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk

Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk