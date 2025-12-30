Bilecik'te pikapın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
Bozüyük ilçesinde bir pikapın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde pikapın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
K.B. (44) yönetimindeki 26 AJP 434 plakalı pikap, Bozüyük-Ormangüzle köyü yolu mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile T.G. (15) ve N.Ö. (35) ile E.Ö. (13) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel