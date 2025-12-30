Bilecik'te pikapın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde pikapın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

K.B. (44) yönetimindeki 26 AJP 434 plakalı pikap, Bozüyük-Ormangüzle köyü yolu mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile T.G. (15) ve N.Ö. (35) ile E.Ö. (13) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.