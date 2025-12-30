Haberler

Bilecik'te pikapın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bozüyük ilçesinde bir pikapın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde pikapın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

K.B. (44) yönetimindeki 26 AJP 434 plakalı pikap, Bozüyük-Ormangüzle köyü yolu mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile T.G. (15) ve N.Ö. (35) ile E.Ö. (13) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı gittiği takımda kral oldu

Fenerbahçe'nin eski yıldızı gittiği takımda kral oldu
3 şehit verdiğimiz operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı

Etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı
Hamas resmen duyurdu: Ebu Ubeyde şehit oldu

Ebu Ubeyde şehit oldu! Dünya yüzünü ilk kez gördü
Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı

CHP'nin tecrübeli ismi siyaseti bıraktı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı gittiği takımda kral oldu

Fenerbahçe'nin eski yıldızı gittiği takımda kral oldu
Zelenskiy: Putin'in konutuna saldırı haberleri gerçeği yansıtmıyor

Putin'in konutu mu vuruldu? Beklenen açıklama saatler sonra geldi
Trump'tan 'Türkiye ile İsrail arasında çatışma yaşanır mı?' sorusuna net yanıt

Trump'a soruldu: Türkiye ile İsrail arasında çatışma yaşanır mı?