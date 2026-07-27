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Meme tümörlü kedi 'Pamuk' sağlığına kavuştu

Meme tümörlü kedi 'Pamuk' sağlığına kavuştu
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meme tümörü bulunan kedi, geçirdiği operasyonla sağlığına kavuştu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meme tümörü bulunan kedi, geçirdiği operasyonla sağlığına kavuştu.

Merkez Camikebir Mahallesi'nde hayvansever tarafından Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi'ne getirilen kedinin muayenesinde meme tümörü belirlendi.

Tümörün yayılmasını engellemek amacıyla veteriner hekim Abdullah Tetik ve ekibi tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Osmaneli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü de olan Abdullah Tetik, AA muhabirine, "Pamuk" adını verdikleri kedinin 6-7 yaşları arasında olduğunu söyledi.

Kedinin, hayırsever vatandaş tarafından merkeze getirildiğini anlatan Tetik, şunları kaydetti:

"Hayırsever vatandaşımız tarafından getirilen kedimizin, ultrason tetkikleri sonucunda iyi huylu bir meme tümörüne yakalandığını tespit ettik. Hızlı bir şekilde tümör operasyonunu tamamladık. İnşallah 'Pamuk' ismini verdiğimiz kedimiz, kendisinden derman arayan hayırsever vatandaşımıza tekrar teslim edilip bundan sonraki yaşamını daha konforlu ve sağlıklı bir şekilde orada sürdürecek. Bölgemizde veya ilçemizde insanlarımızın tedaviye muhtaç hayvanlara rastladıklarında bize getirmelerini arzu ediyoruz."

Kaynak: AA
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