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Bilecik'te otomobilin refüje çarptığı kazada 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı

Bilecik'te otomobilin refüje çarptığı kazada 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Hatice Z. (31) yönetimindeki 26 ABV 597 plakalı otomobil, Bozüyük-İnegöl kara yolunun Muratdere mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile S.Z. (35), E.E. (9), Y.T. (14), U.K. (11), B.T. (10) ve B.T. (12) yaralandı.

Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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