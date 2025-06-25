Bilecik'te Ormanda Yangın, Ekipler Müdahaleye Devam Ediyor

Bilecik'te Ormanda Yangın, Ekipler Müdahaleye Devam Ediyor
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Selimiye köyü yakınındaki ormanda çıkan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Çeşitli araç ve ekipmanlarla yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde Selimiye köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü bağlı ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor.

Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyü yakınındaki ormanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman İşlet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, 4 helikopterin yanı sıra 9 arazöz, 3 dozer ve 5 su tankeriyle alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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