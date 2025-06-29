Bilecik'te Orman Yangını: 47 Yapı Yıkıldı, 19 Yaralı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan ve Bilecik'in köylerine sıçrayan orman yangınında Gölpazarı ve Osmaneli ilçesindeki 3 köyde; 23'ü ev, 47 birimin yıkıldığını, 41 ev ile 25 ahır ve depo gibi birimin ağır hasar aldığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; cuma günü Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçradı. Yerleşim yerlerine yakın seyreden orman yangınında ilçeye bağlı 17 köy\mahalleden toplam 367 vatandaş güvenli bölgelere tahliye edildi. Mahsur kalma ve can kaybının yaşanmadığı bölgede 19 kişi hafif yaralandı.

'YARALARI HIZLA SARACAĞIZ'

Çalışmalarla ilgili son durumu sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde meydana gelen orman yangınları ilk dakikadan itibaren takibimizde. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerimizce hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. 2 ilçedeki 3 köyde; 128 yapıdaki toplam 150 bağımsız bölümü inceledik. 23'ü ev ve 1'i cami olmak üzere toplam 47 bağımsız birimin yıkıldığını, 41 ev ile yine 25 ahır ve depo gibi bağımsız birimin ağır hasar aldığını tespit ettik. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yaraları hızla saracağız. Müsterih olun, devletimiz yanınızdadır" ifadelerini kullandı.