Oto galeriye silahlı saldırı kamerada; çok sayıda araca kurşun isabet etti
Adana Seyhan'da başında kask bulunan motosikletli bir şüpheli, Oto Galericiler Sitesi'ndeki bir iş yerine ve park halindeki araçlara tabancayla ateş açtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
ADANA'da başında kask bulunan motosikletli saldırgan, Oto Galericiler Sitesindeki bir iş yerine tabancayla ateş açtı. Kurşunlar iş yerine ve park halindeki otomobillere isabet ederken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 21 Haziran'da saat 05.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Oto Galericiler Sitesinde meydana geldi. Başında kask bulunan motosikletli şüpheli, bir iş yerine ve önünde park halindeki otomobillere tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar otomobillere ve iş yerine isabet etti. Şüpheli silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.