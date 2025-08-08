Bilecik'te Olağan Meclis Toplantısı ve Parti İstifaları

Bilecik'te Olağan Meclis Toplantısı ve Parti İstifaları
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda MHP'li üyeler Mehmet Uzun ve Selçuk Sibir, partilerinden istifa ederek bağımsız olarak meclis üyeliklerine devam edeceklerini açıkladı.

Bilecik'te, Pazaryeri Belediyesinin Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı düzenlendi.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında, Belediye Meclisi Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 5 gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda MHP'li üyeler Mehmet Uzun ile Selçuk Sibir, partilerinden istifa ederek meclis üyeliklerini bağımsız sürdüreceklerini duyurdu.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
