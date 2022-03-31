Bilecik'te köydeki konteynerden tarım aletlerini çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Bilecik'te köydeki konteynerden tarım aletlerini çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

AA - Yavuz Emrah Sever - Güncel
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Bilecik'te köydeki konteynerden tarım aletlerini çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Aktaş köyünde konteynerde bulunan jeneratör, 2 traktör aküsü, tavuk tüyü yolma makinesi, basınç tankı ve çapa motoru çalındı.

Durumun bildirilmesi üzerine Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çok yönlü araştırma başlatıldı.

Ekipler, 5 şüpheliden H.Ü, R.Ü, B.K. ve S.B'yi düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer zanlının yakalanması için başlatılan çalışma ise sürüyor.

AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Gölpazarı, Jeneratör, Hisarcık, Bilecik, Güncel, Haberler

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