Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki duvara çarparak kazaya neden oldu. Sürücü ve bir yolcu yaralandı, sağlık durumları iyi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
M.F.Ç. (25) yönetimindeki 34 EBH 944 plakalı otomobil, Osmaneli-İznik kara yolunun Çerkeşli köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki duvara çarpan sürücü ve Z.Ç. (24) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Osmaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan