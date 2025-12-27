Haberler

Bilecik'te kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Bilecik'te kent merkezinin yüksek kesimleri ile Bozüyük, Osmaneli, Söğüt ve Pazaryeri ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Sıcaklıklar sıfırın altında ölçüldü ve trafik ekipleri sürücüleri uyardı.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1 ve en yüksek 6 derece ölçüldüğü Bozüyük, Osmaneli, Söğüt ve Pazaryeri ilçeleri karla örtüldü.

Kent merkezindeki Pelitözü Göleti ve çevresinde kar güzel görüntüler oluşturdu.

Trafik ekipleri, sürücülere tedbirli olmaları, kar lastiği ya da zincir olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
